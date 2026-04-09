【DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション】 4月17日～順次予約受付開始（数量限定） 5月27日 発売予定 価格：12,480円 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー "007 First Light" リミテッドエディション