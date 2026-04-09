グロース株投資で成功を収めた兼業投資家キリン氏は、年初の衆院選の相場に乗り、今年はすでにプラス20%の投資パフォーマンスを出していると言う。年初に「日経平均6万円」を予想したキリン氏に今後の株式市場の見方などをうかがった。インタビュー連載全2回の第1回。グロース銘柄の投資で成功ーー2月の衆院選の前後で株式市場が上昇するなど、相場には大きな変化がありました。まずはご自身のスタイルを紹介ください。私は