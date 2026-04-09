俳優・黒沢年雄（82）が9日に自身のブログを更新。8日に投稿した、自身がパン店の店員の対応にイラッとしたエピソードについての反響などについて言及した。「パンパン？！」と題し、「パン屋のお話し…反響を読むと僕も若い…半分反省もありますね(シユン)…黙って行かなければいい話し…人生色々人も色々です…幾つになっても勉強になります」と、自身の前日の投稿に対する反応について神妙につづった。そのうえで、「しか