日常ではあまり見かけない漢字や読みが使われている鹿児島県の駅名。漢字からは想像しにくい読み方に驚くこともあります。All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う鹿児島県の駅」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：帖佐（ちょうさ）／40票2位にランクインしたのは