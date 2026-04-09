3000万円超えの「スゴいSUV」とはプロレスラーの飯伏幸太さんが2026年3月19日に自身の公式Instagramを更新し、「#かれこれ14台目」というハッシュタグを添えながら、念願の納車を報告しました。「やっと納車!!」というコメントとともに、新愛車の隣で花束を抱えた写真をアップした飯伏さん。【画像】超カッコいい！ これがプロレスラー「飯伏幸太」に納車された「“黄金色”の超高級SUV」の実車です！ 画像で見る今回、彼が購