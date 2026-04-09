リーズの田中碧が、マンチェスター・ユナイテッドとの一戦で先発起用される可能性が浮上している。クラブ専門メディア『MOT Leeds News』が報じた。27歳のMFは2024年８月にドイツのデュッセルドルフからリーズに加入。昨季はチャンピオンシップでの活躍が評価され、チームメート投票によるシーズンMVPを受賞し、チャンピオンシップ・ベストイレブンにも選出された。しかし、プレミアリーグ昇格後の今季は負傷などもあり、こ