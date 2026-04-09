ベトナムメディア『VIETNAM SPORTS NEWS』は公式Xで、「20年以上ぶりに、U-20ベトナム女子代表が、U-20女子アジアカップでグループステージを突破しました」と発信する。タイで開催されている同大会で、決勝トーナメントに進めるのは、A〜Cの各グループの上位２チームと、３位で成績上位の２チーム。GSが終了した時点で、３位のベトナム（A組）、ウズベキスタン（B組）、インド（C組）が勝点３で並び、得失点差でインドを上回