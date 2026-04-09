◇欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦バルセロナ0―2Aマドリード（2026年4月8日スペイン・バルセロナ）バルセロナはスペイン勢対決となったホームの第1戦でアトレチコ・マドリードに0―2で敗れた。前半41分にDFクバルシが最終ラインの裏に抜けた相手FWシメオネをペナルティーエリアの手前で倒した場面で当初は警告を受けたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入で決定機を阻止したとして一発退場に変更