８日は７鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。３Ｒのデイムサンライズで軽快に逃げ切り今年の１９勝目となった。断然の１番人気に支持されていただけに「よかった」と笑顔がはじけた。この勢いで９日も勝利を積み重ねることができるか。ロングセラーアスクやディナーラッシュという有力馬に騎乗しているだけに注目したい。１ＲエイシンセレナＢ２ＲサクラトップセラーＢ４Ｒヨシノリ