用水路に90代女性が倒れているのが見つかる 死亡確認 鹿児島県肝付町の用水路で8日夜、90代の女性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は、事件と事故の両面で調べています。 肝付警察署によりますと、8日午後11時すぎ、肝付町波見の用水路で女性が倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認されました。 8日午後6時ごろ自宅で見たのを最後に行方不明に 死亡したのは、近くに住む廣渡チエ子さん(94)です。