高速道路交通警察隊によりますと、9日午前2時半ごろ九州自動車道の溝辺鹿児島空港ICと加治木JCTの間の上り線で、トラックが中央分離帯に衝突しました。 運転手の男性にけがはありませんでした。 復旧工事のため、溝辺鹿児島空港ICと加治木JCTの間の上り線で通行止めとなっていましたが午前8時前に解除されました。 ・ ・ ・