第三者への慰謝料請求手順 離婚原因をつくった不倫相手にも請求可！第三者への慰謝料請求 不倫相手にも請求できる 離婚の原因をつくったのが第三者であれば、その第三者に慰謝料を請求することができます。代表的なのは、配偶者の不倫相手に請求するケースです。ただし、既婚者であることを不倫相手が知っていた場合に限ります。配偶者が独身と偽っていた場合や、夫婦の互いが婚姻関係を継続する意思を持っていないな