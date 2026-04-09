怒るとすぐに手や足が出る子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 怒るとすぐに手や足が出る 何か嫌なことや気に入らないことがあると、怒りが爆発。反射的に手や足を出して抵抗したり、相手の体にかみ付いたりしてしまいます。 例えば、こんな状況 別の子が遊んでいるおもちゃを、黙って使ったFくん。「だめ!」と抵抗されると、怒ってその子の腕を強くたたいたので、保育者が慌てて止めました。 あなたならど