コインを投げて表と裏が交互に出るのはたったの6.25％！表か裏が連続で3回以上出る確率とは 二度あることは三度ある確率 コイン投げで検証 「二度あることは三度ある」という言葉は文字通り、二度起こったことはもう一度起こることが多い、またはよいことも悪いことも続くことが多いというような意味合いで使われています。 実際に確率を出して、これを検証してみましょう。 わかりやすいように、1枚のコインを5回投げたと