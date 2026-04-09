俳優の風間俊介が９日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」の新木曜シーズンレギュラーとなり、この日、初出演を果たした。番組冒頭、「新木曜シーズンレギュラーの風間俊介さんです」と紹介された風間は満面の笑み。川島明は「汐留から転校していただいて」というと、風間は「生放送、慣れてないもんで」とすっとぼけ。川島は「いやいや、もっと早い時間やってたやん」とツッコんだ。風間は「ずっとお仕事をしたかった、やっとお仕事