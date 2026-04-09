ＧａｍｅＷｉｔｈは物色人気を集めている。８日取引終了後、第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）連結決算を発表。売上高は３１億３３００万円（前年同期比２４．０％増）、営業損益は１億８８００万円の黒字（前年同期２億１７００万円の赤字）となった。営業損益は通期予想のレンジ（損益トントン～１億円の黒字）を上回っており、これが好感されている。 ゲーム情報サイトを手掛ける主力の「メデ