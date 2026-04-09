レーザーテックは３万９０００円台近辺で目先筋の利益確定売りをこなしている。前日は米株高を背景に同社株が９％超の上昇をみせたほか、アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなどが軒並み値を飛ばした。その後に米国株市場ではフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が６．３％と急騰して史上最高値を更新しており、これが強い追い風となっている。そうしたなか、中期波動ではレーザーテク