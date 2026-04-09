グリーンエナジー＆カンパニーが３日続伸している。８日の取引終了後に、４月３０日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表。あわせて、２６年４月期の期末一括配当予想を１４円から１５円へ増額修正しており、これらを好感した買いが入っている。株式分割は、投資単位当たりの金額を引き下げることで、より多くの個人投資家に株式を保有してもらうことが目的。また、配当は前期実績に比べて２円の増配