エービーシー・マートが急反発し年初来高値を更新している。８日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高４００８億円（前期比５．９％増）、営業利益６５６億円（同３．７％増）、純利益４６４億円（同０．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５円増の８０円としたことが好感されている。 国内で３６店舗の新規出店と５０店舗程の改装を計画するほか、海外では