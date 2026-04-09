イオンフィナンシャルサービスは大幅反落。８日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を６０００億円（前期比５．４％増）、最終利益を１５０億円（同２８．９％減）と発表した。基幹システムの更改に伴う費用増が利益面で重しとなる見通し。配当予想は５３円（前期同額）とした。減益予想を嫌気した売りが出ている。 同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が５６９３億７０００万円（前の期比６．