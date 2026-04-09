駒井ハルテックが４日続伸している。８日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、シンガポールの個人投資家ソン・ユウ・ニン氏の株式保有割合が５．０２％となり、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「建設的な対話を通じて企業価値の向上を図ることを目的とした純投資」としており、報告義務発生日は４月１日となっている。 出所：MINKABU PR