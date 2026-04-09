インターアクションが５連騰し年初来高値を更新している。８日の取引終了後に、取引先からイメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得したと発表したことが好感されている。受注金額は２２億７８００万円で、２６年６月から２７年２月に売り上げ計上する予定。なお、２６年５月期業績予想に与える影響はないとしている。 出所：MINKABU PRESS