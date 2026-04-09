UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦が8日に開催され、バルセロナはホームでアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた。ハンジ・フリック監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。バルセロナは前半44分、DFパウ・クバルシがゴール前に抜け出そうとしたMFジュリアーノ・シメオネを倒してレッドカードを受け、数的不利に陥った。これで与えたFKをFWフリアン・アルバレスに決められると、後半25分にはクロスをFWア