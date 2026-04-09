9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比23.1％減の652億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.3％減の486億円となっている。 個別ではＮＥＸＴブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 、グローバルＸ半導体ＥＴＦ 、グローバルＸレジャー＆エ