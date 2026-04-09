京都府木津川市の河川敷で車が燃える火事があり、車の近くから性別や年齢がわからない1人の遺体が見つかりました。 4月8日午後2時40分ごろ、京都府木津川市山城町の河川敷で、黒煙が上がっているのを近くの消防署員が見つけました。消防車など8台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、車が全焼し付近の雑草などが燃えたということです。 また、車のすぐそばで性別や年齢が分からない遺体が見つかったということ