【ニューヨーク共同】米新興企業アンソロピックが人工知能（AI）の政府調達からの排除差し止めを求めた訴訟で、ワシントンの連邦高裁は8日、先に判決を出したカリフォルニア州の地裁とは異なり、差し止めを認めない判断を下した。