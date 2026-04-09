神戸の老舗弁当メーカー・淡路屋（神戸市東灘区）は、人気商品「ひっぱりだこ飯」と特撮ヒーロー「ウルトラマン」がコラボした商品で、2025年夏以降に一部イベントで先行展開していた『ウルトラマンひっぱりだこ飯』を、4月10日の「駅弁の日」から発売する。『ウルトラマンひっぱりだこ飯』※画像提供・淡路屋同商品は、1998年の発売以来ロングセラーを続ける「ひっぱりだこ飯」をベースにし、ウルトラマンの胸元をモチーフに