◆園田競馬５日目（４月９日）《下原理》３８勝。チュッチュポッポ（１２Ｒ）に好感触。「追い切りの時からいい感じ」（◎）。オキョンピー（５Ｒ）も「斤量の５８キロだけ」（◎）。クラウンカイロス（７Ｒ）は「元気いっぱいで」（○）。ナムラダニー（６Ｒ）も「前走のようなレースを今回もしてみたい」（○）。《田野豊三》２勝を加算して３８勝。ベラジオヒダカボシ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「状態いいか