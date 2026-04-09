７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」の世界ツアー「ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ」が９日、いよいよ韓国・高陽（コヤン）市の高陽（コヤン）総合運動場でスタートする。韓国の聯合ニュースによると高陽、東京、北米・欧州などの計４６公演のチケットがすでに完売しており、公演企画会社は北米と欧州の４１公演で約２４０万枚のチケットが売れたと明らかにしたという。またＢＴＳはカムバックアルバム「ＡＲ