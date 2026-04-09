「4月2日にウエルネス関連のビタブリッドジャパンが東証グロース市場に上場しましたが、1370円の公開価格に対し初値は5％マイナスの1301円で公募割れでした。今年最初のIPO（新規公開株）として2月13日に上場したライトノベルやコミックスを手がけていたTOブックス（東証スタンダード）も公開価格3910円に対し、初値は3595円とマイナス8.1％。今年になってからのIPOは、7社連続の公募割れで、4月6日上場のシステムエグゼでようやく