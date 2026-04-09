高市早苗首相は、イラン戦争後初めてマスード・ペゼシュキアン・イラン大統領と電話会談を行った。高市首相は8日、首相官邸で記者団に対し、イラン大統領と約25分間にわたり電話会談を行ったと明らかにした。両首脳の電話会談は、米国とイスラエルがイランへの空爆を開始した2月28日以降初めてだ。高市首相はこの日、イランと米国が2週間にわたる休戦に合意したことについて「歓迎」の意を示したと説明した。高市首相は今回の電話