李在明（イ・ジェミョン）大統領は8日、石破茂前首相と青瓦台（チョンワデ）本館で昼食を共にし、韓日関係の発展方向と国際情勢への対応に向けた協力案について議論した。李大統領は石破前首相の訪韓を歓迎し、「首相が在任中は韓日関係が大きく安定し、その後も韓日協力は順調に推移している」として感謝の意を示した。続いて「非常に広い視野で国際問題においても多くの役割を果たされたが、今後もこの複雑な国際環境の中で大き