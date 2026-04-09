―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆2026年の婚活市場において最も重要視されるのは…最近、特に目立つのが、年収800万円を超え、清潔感もあり、仕事もバリバリこなす「一見、優良物件」な男性たちの苦戦です。彼らの共通の悩みは、「1回目のデートは盛り上がるのに、2回目に繋がらない」ということ。「早織さん、僕は店選びも完璧だったし、会話もエ