健康のために始めたウォーキングが、逆に膝を壊す原因になることがある――。運動不足のまま「1日1万歩」を目標に歩き続けた結果、変形性膝関節症と診断された男性を取材。専門医に、中高年や肥満体形の人が歩く前に知るべき注意点を聞いた。◆膝が壊れた原因は…「健康のために、ただ毎日歩いただけ。それなのに膝を壊し、医者から人工関節が必要だと言われるなんて……。こんな手術、スポーツ選手とかがするものじゃないんですか