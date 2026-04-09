【ワシントン＝栗山紘尚】米国とイランが２週間の停戦で合意したことを受け、与党・共和党からは外交的成果を歓迎する声が上がった。ただ、これまでのトランプ大統領のイランに対する過激な言動には身内からも苦言が相次いでいる。野党・民主党からはトランプ氏の罷免（ひめん）を要求する声も上がっている。共和党のリック・スコット上院議員は７日、ＳＮＳに「イランの責任を問うための力強い第一歩で、イランが正しい行動を