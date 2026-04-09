8日夜、由利本荘市西目町出戸の市道でクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと8日午後9時半ごろ、由利本荘市西目町出戸字浜山の市道にクマ2頭がいるのを、車で通りかかった由利本荘市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は2頭とも約1メートルだったということです。目撃場所から最も近い民家までは約15メートルです。由利本荘市西目町では8日朝にも海士剝