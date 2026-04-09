アトレティコ・マドリードは8日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでバルセロナの本拠地に乗り込み、2−0で勝利した。試合後、アトレティコ・マドリードに所属する元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが、『モビスタール・プルス』を通して試合を振り返った。ラ・リーガ、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）を含めて今季5度目の顔合わせとなったゲームは、序盤からホームチームのバルセロナが主導