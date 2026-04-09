バルセロナは8日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでアトレティコ・マドリードをホームに迎え、0−2で敗れた。試合後、バルセロナのウルグアイ代表DFロナルド・アラウホが、『モビスタール・プルス』を通して悔しさを露わにすると同時に、セカンドレグでの逆転へ意欲を見せた。ラ・リーガ、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）を含めて今季5度目の顔合わせとなったゲームは、序盤からホームチームのバルセ