AKB48の千葉恵里さんは4月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。8歳の頃と現在の姿を並べた比較ショットを公開しました。【写真】千葉恵里の8歳時と現在の比較ショット「素敵すぎる！夢がある！」千葉さんは「14年後、本当に衣装着てステージ立てたよ（当時8歳）」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、当時8歳の千葉さんが「Gingham check」と書かれたパネルに顔を入れたショットです。2枚目では現在の千葉さんが、実際にギンガムチ