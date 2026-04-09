俳優坂東工（48）が9日までに自身のXを更新。進行役を務めていたAmazon Prime「バチェラー・ジャパン」「バチェロレッテ・ジャパン」を卒業すると発表した。板東は「この度『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』を卒業させていただくことになりました。本シーズンが、私にとって最後のシーズンとなります」と発表。「この旅を通して、本当に多くの大切なことを教えてもらいました。人が誰かの幸せを願い、勇気を持