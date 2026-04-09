働かなくても儲けを出す方法はないのか。ライターの栗下直也さんは「パナソニック創業者の松下幸之助は、『経営の神様』と称えられる一方、実は病弱な体質から生まれた『戦略的サボり』の達人でもあった」という――。※本稿は、栗下直也『脱力偉人伝――人生サボるが勝ち』（亜紀書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■頑張りたくても頑張れない人の道筋小学