新幹線のグリーン車は、普通車に比べて座席がゆったりとした特別な車両です。せっかくの家族旅行では「グリーン車を利用したい」と思う人もいるでしょう。 グリーン車は普通車より料金が高くなりますが、費用をおさえて利用できる方法もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。 本記事では、新幹線のグリーン車に安く乗る方法をご紹介するとともに、普通車とグリーン車の料金の