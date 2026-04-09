子どものありなしと幸福度はどのような関係があるのか。拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「これまで、子どもがいる人の幸福度が低いことが問題視されてきた。しかし直近では、子どもがいる人のほうが幸せという研究結果が増えている。その背景には単純に喜べない残酷な選別がある」という――。■「子もちは幸福度が低い」が定説だった子どもがいる人のほうが幸せ――そう思う人は多いでしょう。子どもはかけがえのない存在であり、成