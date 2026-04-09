【DJI Avata 360】 4月9日発売 価格： 77,330円(機体単体) 116,380円（DJI RC 2付属) 159,830円(Fly Moreコンボ) 162,140円(Motion Fly Moreコンボ) DJIはドローン「DJI Avata 360」の日本販売を4月9日より開始した。価格は機体単体が77,330円。送信機「DJI RC 2」付属が116,380円。送信機に加え予備バッテリーや急速充電器がセット