将棋の第84期名人戦七番勝負第1局は4月9日、挑戦者の糸谷哲郎八段（37）が前日に封じた39手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）の手番で再開された。【中継】藤井名人VS糸谷八段 注目の第1局（生中継中）4連覇を目指す藤井名人に、名人戦初登場で日本将棋連盟常務理事の糸谷八段が挑む大注目のシリーズ。振り駒で糸谷八段の先手番に決まると、力戦派の雄が早々に本領を発揮。名人戦