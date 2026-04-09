TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が8日、放送された。MCを務めるダウンタウン浜田雅功（62）が番組を欠席した。番組冒頭、代役として千原ジュニア（52）が登場。「浜田さんがインフルエンザで私が代わりにやらせていただきます」と説明した。そして「『大食い×投てき』のオリジナル競技『寿司合戦』が1年ぶりに復活！トーナメント戦で今度こそ真の初代チャンピオンが決定」のプレゼンターで登場したニ