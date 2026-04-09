シリーズ最小の新型「ランクルFJ」カスタムショーに姿を現す2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」にカスタム仕様で姿を現したのが、トヨタの新型「ランドクルーザーFJ」です。まだ日本では販売されていないモデルですが、どのようなモデルだったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「コンパクトなランクル」です！ランドクルーザーは1951年