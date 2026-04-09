1.3％まで下方修正された2026年第1四半期の米GDP伸び率 米GDPは、2025年第2、3四半期と4％前後の高い伸びが続いたものの、第4四半期は0.7％の低い伸び率にとどまった。その上で2026年第1四半期も低い伸びが続く可能性が出てきたようだ。 主因は、2月末の米国等によるイラン攻撃を受けた原油価格など、エネルギー価格高騰の悪影響だろう。GDPナウの第1四半期のGDP予想も、まさに最近にかけて下方修正が加速した形となってい