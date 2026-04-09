いいサッカー選手になるために日常的に考えて行動することはなぜ大切なのか？ 子どもが考える機会を作ろう 【どうして】子どもが自分で考えて決められるようになるため 気づいた子どもに行動させる環境を作る サッカーは自分で考えてプレーを選択することが大切です。自分で考えられる選手になるためには普段からそうさせる環境を作る必要があります。 保護者目線で話をしますと、例えばテー