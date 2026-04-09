作品に奥行きがつくバックストーリーの考え方とは バックストーリーで物語に深みを与える 物語本編ではないバックストーリーが、キャラクターを生きたものにし、作品に奥行きが生まれます。 人には必ず生い立ちがあります。このことはキャラクターを創作するうえで、決して忘れてはいけません。たとえフィクションの物語であっても、キャラクターに生い立ち、いわば